ドル売り継続、ユーロドル一時１．１７５５レベル＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル売りが継続している。ユーロドルは1.1755レベル、ポンドドルは1.3576レベルまで本日の高値を更新。ドル円は、上値が重いものの安値更新には至っていない。 USD/JPY159.15EUR/USD1.1750GBP/USD1.3572