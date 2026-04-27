ジュビロ磐田は27日、DF加藤大育に第一子となる長女が誕生したことを発表した。加藤はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「私事ではございますが、この度、第一子となる長女が誕生いたしました。命懸けで出産という大仕事を成し遂げてくれた妻には、言葉では言い表せないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。そして、元気に産まれてきてくれた娘の姿を見た瞬間、言葉にできない感動に包まれました。里帰りの期間中、手