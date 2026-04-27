Jリーグは27日、J1百年構想リーグEAST第12節で退場を命じられた鹿島アントラーズDF津久井佳祐に対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。津久井は24日にアウェーで開催された柏戦(○1-0)の後半39分から出場。しかし、44分にドリブルが大きくなったボールをスライディングで奪い返そうとした際にDF杉岡大輝の右足を足裏で蹴ってしまう。すると、御厨貴文主審からレッドカードが提示された。Jリーグ規律委員会は、