この会議が終わったら▶▶この作品を最初から読む苦手な上司、残業、切ない減給…それでも、毎日がんばって働く私たちってえらい！会社員として働きながら、SNSを中心に漫画家としても活躍しているもずくさん。そんなアラサーの日常をゆるカワなイラストで描いた4コマ漫画は、働く人々の共感を呼ぶ「あるある」が満載です。「本当は働きたくない」と言いつつも、毎日会社へ行く…。そんな日々をがんばるあなたに、思わ