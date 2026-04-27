27日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、アウトサイドヒッター（OH）の池田幸太（29）とミドルブロッカーの松下彪雅（23）がJRTバレーボールクラブの一員として、アジア圏で開催される国際大会に参戦することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンのヴォレアスでキャプテンを務めた池田。SVリーグ男子の開幕戦で負傷し戦線を