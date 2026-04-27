GWは、旅行に行く人が多いのかと思いきや、2026年は「旅行に行かない」と回答した人の割合が7割以上となっています。【写真で見る】洗濯槽or洗濯かご脱いだ洋服は、どこに置くのが正解？お出かけしないという人は、「頑張らない掃除」で梅雨入り前の準備はいかがでしょうか。GW中にオススメ梅雨前に30分でできる“頑張らない掃除”山形純菜キャスター：GW期間中の旅行についてJTBが調べたところ、「行く」が23.4％、「行かない