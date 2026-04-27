週明け２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前週末と比べて８２１円１８銭高の６万５３７円３６銭となり、終値として初めて６万円を超えた。生成ＡＩ（人工知能）の需要拡大に伴う半導体関連株の上昇に加え、イランが米国に新たな提案を行ったと伝わり、投資家心理が改善した。日経平均は昨年１０月２７日に初めて５万円台をつけ、半年間で１万円上昇した。２３日の取引時間中には一時、６万円を上回って