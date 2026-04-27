ダンサーで俳優の森山未來（４１）が２７日、神戸市内で、ダンス公演「ＳＴＩＬＬＬＩＦＥ−スティル・ライフ−」（６月２０、２１日・神戸文化ホール中ホールほか）の取材会に出席した。ノルウェーを代表する演出家、振付家のアラン＝ルシアン・オイエン氏が書き下ろしたダンス作品。アルゼンチン人ダンサー、ダニエル・プロイエットとの共演で、欧州各地で高い評価を受けた。「ようやく日本でツアーが回れるということを非