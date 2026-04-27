山下リオが主演するホラー映画『遺愛』の公開日が、6月19日に決定。併せて、不穏さと恐怖が漂う本予告＆新ビジュアル、小川あんとマキタスポーツの出演＆場面写真が解禁された。【動画】映画『遺愛』予告映像監督・酒井善三と企画プロデュース・大森時生（テレビ東京）がタッグを組んだ本作は、恐怖や呪いを新たな視点かつ斬新な解釈で描く。ロッテルダム国際映画祭をはじめ各国の映画祭で早くも高い評価を得ている。父の死