朝の準備に時間をかけられないけれど、オシャレな髪型を保ちたいという大人世代には、「楽ちんボブ」がオススメ！ ドライヤーで乾かすだけでスッとまとまりやすいボブスタイルなら、忙しい毎日の負担を減らしてくれるはずです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、手入れが簡単でオシャレに見える「楽ちんボブ」をご紹介します。 自然にまとまるナチュラルブラウンのプチウルフ 落ち着いたナチュラルブ