カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が２７日に更新され、カズレーザーがＳＮＳのアカウントを乗っ取られた過去を明かした。スマホのセキュリティー対策の話をしていた２人。松陰寺が「どこどこからログインしようとしてますみたいなの出てこない？あれマジで、中国とかさ」と言うと、カズレーザーは「俺ブラジルからめっちゃ来た時ありました」