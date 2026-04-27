トランプ大統領が出席していた夕食会の会場近くで発生した銃撃事件。【写真で見る】トランプ大統領のSNSに投稿されたコール・アレン容疑者（31）の写真逮捕された容疑者は、政権幹部の殺害予告を家族に送るなど、事件に至る経緯が少しずつ明らかになってきました。トランプ大統領が初参加の夕食会で銃撃SNSで「銃撃犯が拘束」と投稿井上貴博キャスター：ホワイトハウスの記者会が主催する夕食会に、トランプ大統領が出席していま