「映画撮影」で戦闘機を密輸!? 武器なきイスラエルがひらめいた前代未聞の奇策今日、強大な軍事力を背景に中東屈指の重武装国家として認識されるイスラエルですが、その出発点は驚くほど脆弱でした。【まるで映画のレプリカ！】建国当初のイスラエルが独自製作した戦車＆装甲車です（写真で見る）1948年、国際的合意を経ることなく一方的に独立を宣言したこの新生国家は、同日ただちに勃発した第一次中東戦争において、周辺ア