サッカー明治安田J2J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は25日、 FC大阪と対戦。デンカビッグスワンスタジアム。再び歓喜に沸きました。前節、およそ10か月ぶりにホームでの勝利をつかんだ新潟。今シーズン初めて、2試合続けて同じメンバーが、先発に名を連ねました。前節の勝利をこの試合につなげたい新潟。前半4分。早速コーナーキックのチャンス。大西のコーナーキッ