【大人のための最新オーディオ大全】スピーカーを奏でて自室をお気に入りの音で満たすか、あるいは高品質なヘッドホンでひたすら音楽に没頭するか…リスニングスタイル別にオススメをチョイスした。＊＊＊自宅でのオーディオ環境は今、新たな変革の時期を迎えている。単に良い音を鳴らすだけでなく、ライフスタイルを一段格上げするギアが増えているのだ。現代の自宅リスニングにおいて、「今風のオーディオ最適解」といえ