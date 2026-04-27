Netflixの公式X（旧Twitter）アカウントは4月26日、投稿を更新。公式ビデオポッドキャスト番組『ポッドフリックス -秘密の発信局-』の司会を務める、イケメン芸人のスリーショットを公開しました。【写真】「全員顔が良くてやばい」「ビジュ良すぎてどうしたん？」「さすがにメロがらせてもらうよ」同アカウントは「チュートリアル徳井×こたけ正義感×トンツカタン森本この3人がMCの番組、Netflix公式SNSで始まります」と告知し