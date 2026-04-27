Q. 「疲れたときは抹茶を飲むといい」って本当ですか？Q. 「仕事の合間に一息つきたいとき、抹茶を飲むと疲れが取れると聞きました。コーヒーとはまた違う効果があるのでしょうか？ おすすめの飲み方があれば教えてください」A. 抹茶は気分をすっきりさせ、軽い休憩時のリフレッシュに最適です「疲れた」と感じるシーンはさまざまです。大事な締め切りに追われているような切羽詰まった状況なら、糖分を含んだオレンジジュースなど