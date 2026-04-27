左から：サントリー ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主の浅野翔氏、同 ビール・RTD部の神里元氏サントリーは、昨年12月にリニューアルした「ザ・プレミアム・モルツ」をより贅沢に家庭でも楽しんでもらうべく、7種の「プレミアムグラス」と「新・神泡リング」を景品としたマイレージキャンペーン「絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン」を6月30日まで実施している。4月21日に開催されたプレミアムグ