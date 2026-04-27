競馬界のレジェンド・武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が２７日、自身の騎手生活４０周年を記念した特別展「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」（４月２８日〜６月１５日まで、東京・銀座三越で開催）のプレス内覧会に出席した。１９８７年にデビューし、ＪＲＡ通算４６５２勝、うちＧ１・８４勝（２７日現在）を誇る競馬界の大スターは「４０年は気がつけばあっという間でした。まさか自分の展示会が銀座三越で開いてい