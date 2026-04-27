4月18日に県北部を震源とする地震で、震度5強と震度5弱の揺れを観測した大町市。市は27日、被害状況に応じて独自の見舞金を支給する方針を示しました。4月18日、大町市では県北部を震源とする地震で震度5強と震度5弱の揺れを観測しました。人的被害はありませんが、屋根瓦が落下するなどの被害がこれまでに108件確認されています。大町市牛越徹市長「多くの皆さんに災害の見舞金は適用してまいりたい」牛越徹市長は27日、被害を