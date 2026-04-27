「アサヒゴールドpresentsTHESECOND〜漫才トーナメント〜2026」（5月16日午後6時30分放送開始）の組み合わせ抽選会が27日、都内のフジテレビで行われた。第1試合の後攻で1回戦に臨むことが決まったのは、ともに38歳、嶋仲拓巳と寺田晃弘のコンビ「ヤング」。1回戦での対戦が決まった金属バットと並んで会見した嶋仲は「吉本の雄じゃないですか、金属バットは。これを倒します」と宣言した。寺田も「ヤング以外、漫才じゃな