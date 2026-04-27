「もう駐車場いらないかも！」斬新すぎる「折りたためるクルマ」公開！「クルマを所有するには駐車場が必要だ」という、これまで当たり前とされてきた常識が、もしかすると過去のものになるかもしれません。2026年4月23日、大阪に拠点を置くDOKEは、開発を進めている新型折り畳み式超小型電気自動車（EV）「Jo-Car（ジョーカー）」の最新プロトタイプ「Ver.0.4」を公開しました。【画像】超カッコイイ！ これが斬新すぎる「折り