外食先のお店によってはテーブル席になっていて、壁側のソファと向かいの椅子が用意されていることがあります。家族で席につく場合、旦那さんはソファと椅子、どちらに座りますか？ママスタコミュニティのあるママから、旦那さんが座る場所についての投稿がありました。『外食に行くとソファに旦那、椅子席に私と中学の娘が座る。みんなは、座る席を気にしない？私はモヤっとした』投稿者さん家族は、外食での席がある程度決ま