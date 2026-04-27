7月24日に公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のメインビジュアルが公開された。 参考：『映画ちいかわ』新映像公開限定ビジュアルを使用した4種のムビチケが4月17日発売へ 『ちいかわ』は、2020年にイラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で連載を開始した漫画作品。ちいかわ、ハチワレ、うさぎといった個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハード