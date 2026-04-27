和食に欠かせないダシですが、いま、スイーツにダシを使うなど新たな活用法が広がっています。ダシを使った新たな試みを行うそのワケとは…。■インドカレーの辛さとダシのうまみで“新感覚のカレー”ランチ激戦区、東京・港区のオフィス街にできた行列。お目当ては、たっぷりのスパイスとチキンを使った本格的なインドカレー。しかし、これで完成にあらず。さらに加えるのが…。咖哩アンダーソン・下村祐太オーナー「和風ダ