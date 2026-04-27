【モデルプレス＝2026/04/27】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）の最新曲「零-zero-」のミュージック・ビデオが公開された。【写真】現役JKの覆面シンガー、“顔出し”をしようとする新曲MV◆tuki.「零-zero-」MV公開 tuki. は、13歳からTikTokで弾き語り投稿を開始し、15歳で父親に出世払いを約束し制作した『晩餐歌』をリリースすると、瞬く間に各チャートを席捲し、ソロアーティストとしては史上最年少でストリー