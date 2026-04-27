枕崎市沖で今月17日、漁船が転覆し、乗組員1人が死亡した事故で、現場ではきょう27日、漁船の残がいの回収作業が行われました。 （記者）「午後1時前、枕崎沖です。漁船の一部が引き揚げられています」 鹿児島県枕崎市の立神岩の沖合で今月17日、漁船「第十八幸丸」が転覆し、乗組員の信清優作さん(22)が死亡しました。 関係者によりますと、第十八幸丸は波で岩場まで流され、大破した状態となっています。 きょう27日、沈