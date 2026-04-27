きのうの雨から一転、きょう27日の県内は晴れ間が広がりました。鹿児島市の公園ではアヤメの花が今、見ごろを迎えています。 鹿児島市のオアシスケア吉野公園の入口付近に並ぶ紫の花・アヤメ。公園では園内の「なごみの池」を含めて、あわせておよそ600の鉢が並べられています。 アヤメの花は紫の網目模様が特徴で、風に揺れる花を写真におさめる人の姿も見られました。 （訪れた人）「周りの柔らかい緑と（アヤメの）緑、紫