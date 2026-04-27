鹿児島県霧島市の国道できょう27日午後、車3台が絡む事故があり、車を運転していた70代の女性が死亡しました。 霧島警察署によりますと、27日午後0時半ごろ、霧島市隼人町西光寺の国道で、タクシーと対向してきた軽乗用車が衝突し、さらに後から走ってきた乗用車が衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた70代の女性が病院に搬送されましたが、その後亡くなりました。 タクシーの乗客3人も病院に搬送