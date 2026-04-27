【モデルプレス＝2026/04/27】TBSでは、5月11日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。【写真】ミセス大森「シュールでじわじわくる」“虚無プリ”公開◆5月11日放送「CDTV」出演アーティスト発表音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける反響企画「マンスリーライブ！」。2025年のVaundyに続き、今回はSEKAI NO OWARIが参加し、人気曲全12曲を披露