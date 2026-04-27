水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題で、新たな展開です。鹿児島県警は、水迫畜産が意図的に産地偽装などをした疑いがあるとみて、26日と27日、事務所や加工場を家宅捜索しました。 県警は26日に続き、きょう27日も午前7時半から捜査員およそ20人が、鹿児島市喜入瀬々串町の水迫畜産の加工場に家宅捜索に入りました。 乳牛を「黒毛和牛」と表示 この問題は水迫畜産が、乳牛を「黒毛和牛」と表示したり、県外