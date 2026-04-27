ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、4月28日（火）に東京スカイツリータウン・ソラマチ店 ウエストヤード2Ｆにオープンするベーカリーカフェ「BAKERY CAFE C」をピックアップ。東京ソラマチ®にオープンする「BAKERY CAFE C」◆東京初出店！「BAKERY CAFE C」オープンサンマルクホールディングスが展開するベーカリーカフェブランド「BAKERY CAFE C」が4月28日、東京スカイツリ