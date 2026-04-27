スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月26日（日）の放送では、実家と義実家、2つの仏壇を自宅に置くことになった女性からの相談に、江原が現代に即したアドバイスを送りました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞お仏壇についてのご相談です。自宅に、違う家の2つの仏壇があるというの