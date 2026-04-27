リンクをコピーする

21:00 メキシコ貿易収支（3月） 予想N/A前回-4.628億ドル 28日 1:30 シュナーベルECB理事、討論会出席 2:00 米2年債（690億ドル）、米5年債（700億ドル）入札 核拡散防止条約（NPT）再検討会議（NY、5月22日まで） イランのアラグチ外相とプーチン露大統領、会談 ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（