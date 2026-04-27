漫画『カグラバチ』（作者：外薗健）がテレビアニメ化されることが決定し、2027年4月に放送されることが発表された。ティザービジュアル＆PV、キャスト＆スタッフ情報がが解禁となり、主人公の六平千鉱役は「第二十回 声優アワード」（2025年度）新人声優賞を受賞した木村太飛、監督は竹内哲也、キャラクターデザインは佐々木啓悟、アニメーション制作はCypicが担当する。【動画】迫力の刀バトル！公開された『カグラバチ』アニ