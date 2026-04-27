ロシアが占拠するウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所の敷地内で攻撃があり、職員1人が死亡しました。ザポリージャ原発を管理するロシア国営企業「ロスアトム」は27日、ウクライナ軍のドローン攻撃で原発敷地内の輸送関連施設で働いていた運転手が死亡したと発表しました。一方、ウクライナ側も同じザポリージャ州でロシア軍の攻撃で1人が死亡したと発表していて、双方が相手による攻撃の被害を主張しています。IAEA＝国際原