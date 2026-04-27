ことし3回目を迎える燕市と三条市による「綱引き」が25日、JR燕三条駅で行われました。これまでの成績は1勝1敗。2つの市のプライドをかけた戦いの行方は……「三条チームリベンジするぞー！おー！」「燕チーム2連覇するぞー！おー！」気合いの入った声が響きます。長年のライバルとして知られる燕市と三条市の関係に決着をつけようと、2024年から始まった「綱引き」。戦いの舞台は2つの市の境