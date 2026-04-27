【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月11日19時からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストと歌唱曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 宇多田ヒカル「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」 大森元貴「催し」 TOMORROW X TOGETHER「Stick With You」 BE:FIRST「Rondo」 森山直太朗「愛々」 LiSA「YES」 【マンスリーライブ！】