【その他の画像・動画等を元記事で観る】 tuki.の最新曲「零-zero-」のMVが公開された。 ■「零-zero-」は、TVアニメ『スノウボールアース』のオープニングテーマ 「零-zero-」は毎週金曜23時30分より、日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”枠にて絶賛放送中のTVアニメ『スノウボールアース』のオープニングテーマであり、tuki.にとって初のTVアニメタイアッ