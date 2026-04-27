3年前に中国に返還された日本生まれの雌のジャイアントパンダ、シャンシャンについて、中国メディアの中国新聞社は25日、「日本から会いに来るファンが後を絶たない」と報じた。シャンシャンは2017年6月に東京・上野動物園で生まれ、23年2月に中国に返還された。中国では四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地で暮らしており、記事は現地での一幕として「午前9時ごろ、シャンシャンはのんびりと姿を現し、朝