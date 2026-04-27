パキスタンのザルダリ大統領が中国を訪問しています。中国外交部の林剣報道官は4月27日の定例記者会見で、ザルダリ大統領の訪中日程について説明しました。林報道官は、「今年は中国とパキスタンの国交樹立75周年だ。両国関係はハイレベルで良好な発展の勢いを維持している。パキスタンのザルダリ大統領は4月25日から5月1日にかけて中国の湖南省と海南省を訪問する。中国は今後もパキスタンと協力して、両国の各レベルおよび各地域