ボートレース若松のG3オールレディース「サッポロビールカップ」は27日の最終日12Rで優勝戦が行われ、西橋奈未（29＝福井）がインから逃げ切って1着。昨年6月29日の三国男女W優勝戦以来となる通算9回目の優勝を飾った（若松は初優勝）。2着に三浦永理、3着は小野生奈が入り3連単＜1＞＜2＞＜6＞は2020円（8番人気）。レース直後のインタビューで西橋は開口一番「とってもうれしいです。リベンジできました」と昨年9月19日の当