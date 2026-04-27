飯塚オートのSG「第45回オールスター」は4日目を終えた。12R最終予選は青山周平（41＝伊勢崎）が3周目で先頭に立ち、追いすがる福岡鷹を退けて今シリーズ2勝目をゲットした。3日目の4着から力強く巻き返した。「負けられないと思っていた。ただ、まだ欲しいところはある」。優勝するには、まだ何かが足りないと青山は感じている。「タイヤの食いつきは良かった。明日はもっといいものを探したい」。貪欲にパワーアップの手段