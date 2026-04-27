韓国の６人組ボーイグループ・ＴＷＳ（トゥアス）が２７日、ソウル市内で、５ｔｈミニアルバム「ＮＯＴＲＡＧＥＤＹ」（５月４日日本発売）のリリースを記念したメディアショーケースを開いた。ミニアルバムの予約枚数が、韓国だけで１１６万枚を突破。２４年１月のデビュー以来、初のミリオンセラーが確実になったことを知らされたリーダーのＳＨＩＮＹＵ（シンユ、２２）は「驚き、うれしかった。この数字は単なる数字では