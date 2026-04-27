記者会見で「（米兵には）一生償ってほしい」と語る男性の長弟と次弟（左）＝２７日、横須賀市内２０２５年４月に横須賀市内の交差点で乗用車を運転してオートバイと衝突し、同市在住の会社員男性＝当時（４７）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われた米海軍横須賀基地所属の米軍人の男性の被告（３３）の判決公判で、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判官）は２７日、禁錮１年６月、執行猶予３年（