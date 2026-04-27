ゴージャスマダム・月光寺蘭子さん。その圧倒的な美貌と財力から、向けられる嫉妬やトラブルは数知れず……。しかし、それらすべてを華麗に解決！爽快感抜群の人気シリーズ『マダム・ジョーカー』より、その最新エピソードに加え、珠玉の名作をぎゅぎゅっと詰め込んだ「総集編」最新号となる「第20集」が2026年4月27日(月)に双葉社から紙・電子同時発売となった。大好評の描きおろしコミックエッセイは、待望の最新作『大腸がん検