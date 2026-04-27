本拠地ナショナルズ戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。4打数無安打に終わったこの試合、気迫のワンプレーにファンから思わず悲鳴が上がった。観る者をヒヤリとさせたのは0-0の9回第4打席、先頭で迎えた場面だった。2球目を打ってセカンドゴロに。全力疾走した村上はヘッドスライディングを選択。気迫溢れるプレーを見せたが、相手の送球