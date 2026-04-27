新しい段ボール箱に入った猫の表情を見ると...？あまりにも可愛すぎる喜び方に注目が集まっています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で21万回表示を突破し、「何か言いたげな表情」「こんな顔もするのか」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：ネコに『新しいダンボール箱』あげたら、『表情』が変わって…可愛すぎる瞬間】 感動のあまり... Xアカウント「まりてつ」に投稿され