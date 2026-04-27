知人がファミレスで遭遇した出来事です。美女が男性に高額商品を売りつけようとしているようで、近くの席で会話が聞こえてしまった知人はハラハラ……。しかしその時、同じく近くの席で会話が聞こえていたであろう客が立ち上がって！？ 美女の怪しげな勧誘