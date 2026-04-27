猫が「うざい」と感じる飼い主の行動5選 1.寝ているのに無理やり起こす 猫は1日の大半を寝て過ごす動物であり、睡眠は健康を維持するために欠かせない大切な時間です。 気持ちよさそうに眠っている姿を見ると、つい触りたくなってしまいますが、無理に起こされることは猫にとって大きなストレスとなります。 深い眠りを妨げられると、猫は「ここは安心して休める場所ではない」と感じ、飼い主に対して警戒心